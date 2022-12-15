Из Херсона эвакуировались уже 11 тысяч жителей

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что с начала добровольной эвакуации из Херсона уехали 11 000 жителей.
Еще во время оккупации чиновники Херсонской области говорили, что из 300 тысяч, проживавших в самом областном центре, после прихода россиян осталось около 180 тысяч. В целом же из региона еще летом уехали около половины жителей.
Из 11 тысяч эвакуированных, о которых рассказала Верещук, по меньшей мере четыре тысячи покинули регион самостоятельно, а семь тысяч воспользовались бесплатной государственной эвакуацией.
Из 11 тысяч эвакуированных, о которых рассказала Верещук, по меньшей мере четыре тысячи покинули регион самостоятельно, а семь тысяч воспользовались бесплатной государственной эвакуацией.
Верещук напомнила, что эвакуацию проводят не только в Херсонской области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии