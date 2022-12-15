Из Херсона эвакуировались уже 11 тысяч жителей

15:16 15 декабря Киев, Украина

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что с начала добровольной эвакуации из Херсона уехали 11 000 жителей.

Еще во время оккупации чиновники Херсонской области говорили, что из 300 тысяч, проживавших в самом областном центре, после прихода россиян осталось около 180 тысяч. В целом же из региона еще летом уехали около половины жителей.



Из 11 тысяч эвакуированных, о которых рассказала Верещук, по меньшей мере четыре тысячи покинули регион самостоятельно, а семь тысяч воспользовались бесплатной государственной эвакуацией.

“К сожалению, полностью наладить нормальную жизнь областного центра мешают постоянные обстрелы. Поэтому я хочу обратиться к людям на временно оккупированных территориях. Вдумайтесь: еще недавно враг называл Херсон своим, проводил псевдореферендумы, приводил заоблачную «статистику» псевдоголосования, обещал, что россия здесь навсегда. А теперь посмотрите, что россия сегодня делает с Херсоном. Поэтому если есть возможность, пожалуйста, сделайте все, чтобы эвакуироваться”, – говорит чиновник.

Верещук напомнила, что эвакуацию проводят не только в Херсонской области.