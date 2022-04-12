Из Харькова в Геническ назначен дополнительный поезд Интерсити

20:36 13 июля Киев, Украина

Учитывая большую популярность маршрутов к морю, Укрзализныця запустила дополнительный поезд Интерсити сообщением Харьков - Геническ.

Поезд Интерсити №729 / 730 будет курсировать ежедневно с 17 июля, сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет отправляться из Харькова в 06:29 и прибывать к морю в 13:26. Обратно, из Геническа, он будет отправляться в 14:04 и прибывать в Харьков в 21:34. Поезд будет останавливаться на станциях Лозовая, Павлоград, Синельниково, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевка.



Ранее Укрзализныця назначила дополнительный летний поезд в Бердянск сообщением Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск и увеличила периодичность курсирования поезда Житомир - Одесса.