Из Греции не могут вылететь более 500 украинцев

18:00 24 июня Киев, Украина

Украинское посольство в Греции прилагает максимум усилий для скорейшего вылета на родину граждан Украины, которые по независящим от них обстоятельствам, не могут покинуть территорию Греции.

Об этом сообщает МИД Украины.

Проблемы с вылетом туристов произошли по причине временной приостановки деятельности туристической компании Mouzenidis Travel.



Отмечается, что посольство Украины в Афинах и консульство в Салониках вместе с Госагентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением граждан на родину.



Как уточнили в МИД, 25-26 июня должны состояться авиарейсы Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми туристы смогут вернуться в Украину.