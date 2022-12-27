Из частей разрушенной «Мрии» построят новый самолет

Из частей разрушенного самолета "Мрия" планируют создать новый, для этого демонтируют три двигателя, хвостовую часть и некоторые элементы шасси.
Об этом сообщил начальник аэродромно-диспетчерского центра Владимир Смусь
По его словам, россияне расположили свою технику у самолета, потому что хотели спасти ее от поражения. Но их техника загорелась, и огонь опрокинулся на «Мрию».
По его словам, россияне расположили свою технику у самолета, потому что хотели спасти ее от поражения. Но их техника загорелась, и огонь опрокинулся на «Мрию».
Новый самолет пока не строят, но продолжаются переговоры с поставщиками, которые могут предоставить оборудование, а также с
иностранными партнерами.
По предварительным подсчетам, для этого нужно 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано.
Аэропорт в Гостомеле стал одной из первых целей россиян во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Там на момент вторжения находился на ремонте флагман украинской авиации АН-225 «Мрия». Его уничтожили во время штурма аэропорта.
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