Из частей разрушенной «Мрии» построят новый самолет

18:17 26 декабря Киев, Украина

Из частей разрушенного самолета "Мрия" планируют создать новый, для этого демонтируют три двигателя, хвостовую часть и некоторые элементы шасси.

Об этом сообщил начальник аэродромно-диспетчерского центра Владимир Смусь



По его словам, россияне расположили свою технику у самолета, потому что хотели спасти ее от поражения. Но их техника загорелась, и огонь опрокинулся на «Мрию».

"Разрушение Ан-225 колоссальные: полностью уничтожена кабина экипажа, выгорел центроплан, повреждены основные стойкие шасси. В настоящее время работники определяют техническое состояние деталей и демонтируют уцелевшие части. Следовательно, на второй Ан-225 пойдет: три двигателя, хвостовая часть и некоторые шасси", - сказал Смусь.

Новый самолет пока не строят, но продолжаются переговоры с поставщиками, которые могут предоставить оборудование, а также с иностранными партнерами. По предварительным подсчетам, для этого нужно 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано.

Аэропорт в Гостомеле стал одной из первых целей россиян во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Там на момент вторжения находился на ремонте флагман украинской авиации АН-225 «Мрия». Его уничтожили во время штурма аэропорта.