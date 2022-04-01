Из 5 населенных пунктов Луганщины сегодня будут работать зеленые коридоры. Список

13:42 01 апреля Киев, Украина

Сегодня, 1 апреля, в Луганской области запланировано открытие пяти «гуманитарных коридоров». Эвакуацию организуют из шести городов и сел.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Однако, мы все еще ожидаем «режим тишины». Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена. Добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Из Северодонецка и Лисичанска желающих обезопасить себя каждый день очень много. Даже те, кто еще неделю назад сомневался, пообщались со уже выехавшими знакомыми, и тоже решили присоединиться к ним», – подчеркнул Гайдай.



Маршруты для эвакуации:



Бахмут-Лисичанск-Северодонецк – Рубежное;

Бахмут-Лисичанск-Горное-Нижнее;

Бахмут-Лисичанск-Северодонецк;

Бахмут-Попасная;

Бахмут-Лисичанск.