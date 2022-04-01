Из 5 населенных пунктов Луганщины сегодня будут работать зеленые коридоры. Список

Сегодня, 1 апреля, в Луганской области запланировано открытие пяти «гуманитарных коридоров». Эвакуацию организуют из шести городов и сел.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Однако, мы все еще ожидаем «режим тишины». Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена. Добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Из Северодонецка и Лисичанска желающих обезопасить себя каждый день очень много. Даже те, кто еще неделю назад сомневался, пообщались со уже выехавшими знакомыми, и тоже решили присоединиться к ним», – подчеркнул Гайдай.
Маршруты для эвакуации:
Бахмут-Лисичанск-Северодонецк – Рубежное;
Бахмут-Лисичанск-Горное-Нижнее;
Бахмут-Лисичанск-Северодонецк;
Бахмут-Попасная;
Бахмут-Лисичанск.
«Однако, мы все еще ожидаем «режим тишины». Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горного, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена. Добираться до отдаленных населенных пунктов автобусам и автомобилям с продуктами питания становится все опаснее. Из Северодонецка и Лисичанска желающих обезопасить себя каждый день очень много. Даже те, кто еще неделю назад сомневался, пообщались со уже выехавшими знакомыми, и тоже решили присоединиться к ним», – подчеркнул Гайдай.
Маршруты для эвакуации:
Бахмут-Лисичанск-Северодонецк – Рубежное;
Бахмут-Лисичанск-Горное-Нижнее;
Бахмут-Лисичанск-Северодонецк;
Бахмут-Попасная;
Бахмут-Лисичанск.
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