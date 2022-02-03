Из 500 известных миру сортов черешни - 100 вывели в Украине

17:19 01 Февраль Киев, Украина

Из более чем 500 сортов черешни, созданных в мире за последние 30 лет, 100 изобрели украинские селекционеры.

Об этом, со ссылкой на исследования сербских ученых Драгана Милатовича и Драгана Николича, рассказала доктор сельскохозяйственных наук Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины Елена Кищак.



По словам доктора наук, черешня является традиционной для Украины культурой. Однако некоторые отечественные фермеры имеют соглашения с иностранными селекционерами и «проталкивают» на наш рынок материал, абсолютно не подходящий для почвенно-климатических условий Украины. В результате, заплатив существенные деньги, фермеры рискуют не получить ожидаемую урожайность и столкнуться с разочарованием от неудовлетворительного результата.



В то же время отечественные ученые работают над тем, чтобы обеспечить население качественной черешней по доступной цене и выводят такие сорта ягоды, наиболее подходящие именно для наших климатических условий.



«Часть фермеров уверяют, что черешня – это эксклюзив и ее нужно продавать дороже. Но это нонсенс. Черешня – это такая ягода, которая должна быть доступна и украинцы должны есть ее в изобилии. Пока иностранцы удорожают технологии, отечественные специалисты стремятся сделать эту высоковитаминную диетическую продукцию дешевой для граждан», – подытожила Елена Кищак.



По словам Елены Кищак, такие сорта черешни, как Крупноплодная, Талисман, Темпорион, Электра, Анонс, Аннушка, Василиса прекрасная, Любава, Легенда Млиева и другие являются бесценным национальным достоянием, что дает возможность подбирать адаптированный сортовой состав насаждений для различных почв Украины, нивелировать вызовы, связанные с изменением климата и меняющимся спросом на мировом рынке.