Июль этого года стал самым жарким за последние 143 года

14:10 15 августа Киев, Украина





Об этом говорится в пресс-релизе NASA.



Отмечается, что июль 2023 года был на 0,24 ° C теплее, чем любой другой июль в отчетах NASA, и на 1,18 ° C теплее средний июль между 1951 и 1980 годами. Особенно жарко было в некоторых частях Южной и Северной Америк, Северной Африки и Антарктического полуострова – там температура выросла почти на 4°C от средней.



Ученые считают, что июли за последние пять лет становились все жарче, а в следующем году, вероятнее всего, глобальная температура снова побьет рекорд. Ученые Института космических исследований имени Годдарда NASA (GISS) заявили, что июль 2023 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений, начиная с 1880 года.Об этом говорится в пресс-релизе NASA.Отмечается, что июль 2023 года был на 0,24 ° C теплее, чем любой другой июль в отчетах NASA, и на 1,18 ° C теплее средний июль между 1951 и 1980 годами. Особенно жарко было в некоторых частях Южной и Северной Америк, Северной Африки и Антарктического полуострова – там температура выросла почти на 4°C от средней.Ученые считают, что июли за последние пять лет становились все жарче, а в следующем году, вероятнее всего, глобальная температура снова побьет рекорд.

"Данные NASA подтверждают то, что буквально почувствовали миллиарды людей во всем мире: температура в июле 2023 года сделала его самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Мы должны действовать сейчас, чтобы защитить наши общины и планету, это единственное, что мы имеем", – сказал руководитель NASA Билл Нельсон.

NASA собирает свои температурные записи по данным о температуре воздуха на поверхности с десятков тысяч метрологических станций, а также по данным о температуре поверхности моря, полученных приборами на кораблях и буях. Эти необработанные данные анализируются с помощью методов, учитывающих разное расстояние между температурными станциями по всему миру и влияние городского тепла, которое может исказить расчеты.