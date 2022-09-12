Ивано-Франковск вводит жесткие карантинные меры

С понедельника, 22 февраля в Ивано-Франковске будут действовать жесткие карантинные ограничения, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
Какие ограничения будут введены в городе:
- С 22 по 28 февраля заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.
Что не меняется:
- Школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме. Конечно, по желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.
- Транспорт работает так, как и работал.
- Промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
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