Ивано-Франковск вводит жесткие карантинные меры

17:22 17 февраля Киев, Украина

С понедельника, 22 февраля в Ивано-Франковске будут действовать жесткие карантинные ограничения, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Официально: в Ивано-Франковске снова будет жесткий карантин. С понедельника, 22 февраля. Предварительно - на неделю. Такое решение приняли сегодня на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и министра здравоохранения Максим Степанова", - сказал Марцинкив.

Какие ограничения будут введены в городе:



- С 22 по 28 февраля заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.

- Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.

- Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.

- Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.



Что не меняется:



- Школы для детей 1-4 класса, детские сады работают в обычном режиме. Конечно, по желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно.



- Транспорт работает так, как и работал.



- Промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.