Ивано-Франковск планирует через суд оспорить включение города в "красную зону"

11:38 31 Август Киев, Украина

Городской совет Ивано-Франковска планирует в судебном порядке оспорить постановление Кабмина, которое устанавливает разделение Украины на карантинные зоны, в зависимости от распространения коронавируса.

Об этом в видеообращении заявил глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

По словам Марцинкива, включение Ивано-Франковска в "красную" карантинную зону плохо отразится на городе.

Он напомнил, что ранее Конституционный суд Украины признал, что установление правительством карантина противоречит украинскому законодательству, так как такое решение должен принимать только парламент.

Горсовет Ивано-Франковска подаст исковое заявление в Киевский окружной административный суд.

В "красной" карантинной зоне сейчас сразу несколько регионов Ивано-Франковской области.

Помимо столицы региона строгий карантин введен также в городах Калуш и Коломыя.

Напомним, что в Украине адаптивный карантин введен до 1 ноября 2020 года. С 1 августа страна разделена на четыре карантинные зоны, в зависимости от распространения коронавируса.

Самый строгий карантин – в "красной" зоне.