Итоговое голосование «Матрицы свободы» - как мэр Киева Виталий Кличко управляет своим городом

07:22 05 Январь Киев, Украина

Гражданские активисты и политики критикуют столичные власти за целый ряд нерешенных проблем и отсутствие четкой стратегии развития города. Собственный опрос провела и «Матрица свободы», он показал, что только 28% киевлян удовлетворены работой Виталия Кличко в мэрском кресле, соответственно 72% остались недовольны его работой за минувший 2021 год.



Сам Кличко регулярно жалуется на сложные условия работы из-за коронавируса, но не забывает рекламировать достижения своей администрации в борьбе с пандемией и в решении целого ряда других проблем.



Почти ежедневно ленты столичных новостей начинаются с фразы "пробки парализовали центр Киева". Автомобильные выхлопы составляют до 90 процентов загрязнений столичной атмосферы. Мировой рейтинг городов по качеству воздуха (IQAir) показал, что в один из апрельских дней этого года воздух в Киеве был самым грязным в мире.



Стоит отметить и ситуацию на дорогах, связанную с ухудшением погодных условий - коммунальные службы Киева не торопятся бороться с гололедом. Эти события стали поводом для возмущения киевлян и многочисленных "фотожаб" в социальных сетях.



В свою очередь, активисты не прекращают сообщать об истреблении зеленых зон столицы при строительстве новых жилых кварталов и офисных зданий.



"Застройщики стремятся переделать под себя генплан и гонятся только за квадратными метрами ... Это высотные трущобы, цель которых лишь отбить деньги", - считает вице-президент Национального союза архитекторов Украины Елена Олейник.



В ответ на возмущения киевлян и общественных активистов, политики лишь разводят руками и выражают глубокую встревоженность отсутствием стратегии работы киевской мэрии и нерешенностью многих накопившихся проблем.