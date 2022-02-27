Итоги Генштаба на утро 27 февраля

По итогам трех суток обороны Украины враг не имел успеха ни в одном из направлений.
Об этом утром 27 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток составили:
Потери оккупационных сил на конец третьих суток составили:
- личного состава более 3000 человек и более 200 - пленными (информация уточняется);
- самолетов - 16 единиц;
- вертолетов - 18 единиц;
- танков - 102;
- ББМ разных типов свыше 540 единиц;
- ЗРК БУК - 1;
- автомобильной техники более 20 единиц.
Отмечается, что в течение суток вражеские войска обстреливали Киев и другие города баллистическими и крылатыми ракетами, применяли авиацию с территории Беларуси и оккупированного Крыма.
В Мозырьском районе Беларуси была сформирована ударная группа российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по украинским войскам.
"Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха не имеет ни в одном из направлений", - говорится в сообщении Генштаба.
Отмечается, что колонны бронированной техники армии РФ замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины, и останавливаются, поскольку лишены своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов.
Как сообщает Генштаб, личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощена предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.
Основная тактика действий российских оккупантов - движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения, однако благодаря мощному сопротивлению гражданских и военных, попытки взятия под контроль крупных городов были безуспешны. Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг переходит к активному применению ДРГ, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.
Был нанесен удар по нефтебазе в Василькове и разрушен газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам.
Кроме того, сообщается, что интервенты "преимущественно, лица кавказского внешности, с плохим знанием русского языка" адресно рассылают угрожающие сообщения местному населению, пытаясь напугать.
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