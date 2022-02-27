Итоги Генштаба на утро 27 февраля

09:17 27 Февраль Киев, Украина

По итогам трех суток обороны Украины враг не имел успеха ни в одном из направлений.

ВСУ.



Потери оккупационных сил на конец третьих суток составили: Об этом утром 27 февраля сообщает Генштаб

личного состава более 3000 человек и более 200 - пленными (информация уточняется);

самолетов - 16 единиц;

вертолетов - 18 единиц;

танков - 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК - 1;

автомобильной техники более 20 единиц.



Отмечается, что в течение суток вражеские войска обстреливали Киев и другие города баллистическими и крылатыми ракетами, применяли авиацию с территории Беларуси и оккупированного Крыма.



В Мозырьском районе Беларуси была сформирована ударная группа российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по украинским войскам.



"Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха не имеет ни в одном из направлений", - говорится в сообщении Генштаба.



Отмечается, что колонны бронированной техники армии РФ замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины, и останавливаются, поскольку лишены своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов.



Как сообщает Генштаб, личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощена предыдущими военными учениями и имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.



Основная тактика действий российских оккупантов - движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей сообщения, однако благодаря мощному сопротивлению гражданских и военных, попытки взятия под контроль крупных городов были безуспешны. Основная цель противника состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной", - говорится в сообщении.



Отмечается, что враг переходит к активному применению ДРГ, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов.



Был нанесен удар по нефтебазе в Василькове и разрушен газопровод в Харькове. Оккупанты продолжают коварно наносить поражение многоэтажным жилым домам.



Кроме того, сообщается, что интервенты "преимущественно, лица кавказского внешности, с плохим знанием русского языка" адресно рассылают угрожающие сообщения местному населению, пытаясь напугать.