Италия открывает границы для украинцев, но с требованием прохождения самоизоляции

16:12 30 июля Киев, Украина

Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС, но с условием прохождения пятидневной самоизоляции.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Италия открывает границы для украинцев. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", - сообщил министр.

Как сказано на сайте "Советы путешествующим от консульской службы МИД Украины", итальянское правительство открыло украинцам въезд для всех типов путешествий.



В частности, согласно приказу Минздрава Италии от 29 июля относительно обновленных норм пересечения границы с Италией, в связи с пандемией Covid-19, Украина с 31 июля включена в список стран категории D, который предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе –



Вместе с тем желающим посетить Италию следует учесть такие основные обязательные требования: В частности, согласно приказу Минздрава Италии от 29 июля относительно обновленных норм пересечения границы с Италией, в связи с пандемией Covid-19, Украина с 31 июля включена в список стран категории D, который предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе – туризма Вместе с тем желающим посетить Италию следует учесть такие основные обязательные требования:

наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на Covid-19, который должен быть сделан за 72 часа до приезда;

заполненная онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;

по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Согласно приказу Минздрава Италии, упомянутые условия будут действовать до 30 августа.