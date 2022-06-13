Истории мариупольцев, которым удалось выехать из блокадного города, изобразили в комиксе

Истории мариупольцев, которым удалось выехать из города во время блокады, издали в виде комикса. Сборник опубликован в свободном доступе.
Истории "Медик", "Дорога из ада и обратно", "Спасенный морем" и "Драмтеатр" стали частью первого номера журнала социальных комиксов INKER.
Истории "Медик", "Дорога из ада и обратно", "Спасенный морем" и "Драмтеатр" стали частью первого номера журнала социальных комиксов INKER.
Авторы журнала сравнивают блокаду Мариуполя с сокрушительными бомбардировками Алеппо в Сирии.
Создавали их вместе с объединения малых издательств UA Comix, а работали над сборником Владимир Кузнецов , Захар Полищук , Наталья Тарасенко, Ярко Филевич , Алексей Черный и Максим Солнцев .
Напомним, что в настоящее время в Мариуполе осталось около 100 тысяч жителей. Живут они без централизованного водоснабжения и канализации, продовольствия и медикаментов наряду с массовыми захоронениями погибших в результате российских обстрелов. Городские власти описывают условия жизни в городе как средневековые и прогнозируют начало эпидемий холеры и дизентерии через антисанитарию.
До сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе, однако, скорее всего, их может быть гораздо больше официальной статистики.
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