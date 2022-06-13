Истории мариупольцев, которым удалось выехать из блокадного города, изобразили в комиксе

12:25 13 июня Киев, Украина





Истории "Медик", "Дорога из ада и обратно", "Спасенный морем" и "Драмтеатр" стали частью первого номера журнала социальных комиксов INKER. Истории мариупольцев , которым удалось выехать из города во время блокады, издали в виде комикса . Сборник опубликован в свободном доступе.Истории "Медик", "Дорога из ада и обратно", "Спасенный морем" и "Драмтеатр" стали частью первого номера журнала социальных комиксов INKER.

“В первом номере нашего журнала собраны истории людей, которым удалось спастись из эпицентра кровавой бани. Они сами рассказали нам. Для кого это было терапией, для кого - обязанностью рассказать о преступлении, свидетелями которого они стали. "Мир должен знать", - повторяли они. Благодаря журналистам, сценаристам и художникам, мы воспроизвели их воспоминания с максимально возможной точностью. Согласовали каждый кадр и сцену. Теперь вы можете увидеть то, что они видели. К сожалению”, – рассказывает редактор журнала Сергей Колесников.

Авторы журнала сравнивают блокаду Мариуполя с сокрушительными бомбардировками Алеппо в Сирии.

“Город, который тысячи лет был эпицентром торговли и культуры на Ближнем Востоке, превращался в руины. Бои за Алеппо начались в 2012-м и за четыре года там уже не было ни одного невредимого здания, ни одной семьи, которая не понесла бы потери. Артобстрелы, неуправляемые авиабомбы и химическое оружие — все это на протяжении многих лет разрушало дома людей. Украинский Мариуполь пережил все то же, но в течение десяти недель”, – говорится в предисловии к выпуску первого номера журнала.

Создавали их вместе с объединения малых издательств UA Comix, а работали над сборником Владимир Кузнецов , Захар Полищук , Наталья Тарасенко, Ярко Филевич , Алексей Черный и Максим Солнцев .



Напомним, что в настоящее время в Мариуполе осталось около 100 тысяч жителей. Живут они без централизованного водоснабжения и канализации, продовольствия и медикаментов наряду с массовыми захоронениями погибших в результате российских обстрелов. Городские власти описывают условия жизни в городе как средневековые и прогнозируют начало эпидемий холеры и дизентерии через антисанитарию.



До сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе, однако, скорее всего, их может быть гораздо больше официальной статистики.