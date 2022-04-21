Исследование: деменция может наступить и в 30-летнем возрасте

15:32 22 июля Киев, Украина

Последние годы симптомы старческой деменции проявляются и у молодых людей в возрасте от 30 лет. Долгое время медики не связывали эти симптомы со старческим слабоумием, а ошибочно ссылались на депрессию пациента либо последствия какой-либо психологической травмы.





Изучив 95 международных исследований, ученые подсчитали, что почти 4 миллиона человек во всем мире страдают деменцией с ранним началом — заболеванием в возрасте от 30 до 64 лет.



«В контексте это означает, что деменция в молодом возрасте встречается редко. Но людям, в том числе врачам, важно знать, что деменция может возникнуть необычно рано», — сказал доктор Дэвид Кнопман, невролог, специализирующийся на лечении деменции в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота.



Он отметил, что из-за того, что деменция с ранним началом встречается очень редко, большинство врачей, в том числе неврологов, не имеют или почти не имеют опыта в ее диагностике.



А поскольку деменция обычно связана со старением, естественно, что проблемы с памятью у молодых людей связаны с состояниями, которые гораздо более распространены в их возрастной группе.



«Их симптомы часто связывают с депрессией или тревогой. И, честно говоря, большинство жалоб на память у более молодых пациентов, вероятно, действительно связаны с этими состояниями», — сказал Кнопман.



Однако, по словам Кнопмана, к некоторым тревожным сигналам относятся симптомы, которые являются «повсеместными» и со временем ухудшаются. «Размах» симптомов также имеет значение, отметил он: «Есть ли когнитивные жалобы, выходящие за рамки провалов памяти?». Это доказывают исследования ученых из Нидерландов и США.Изучив 95 международных исследований, ученые подсчитали, что почти 4 миллиона человек во всем мире страдают деменцией с ранним началом — заболеванием в возрасте от 30 до 64 лет.Он отметил, что из-за того, что деменция с ранним началом встречается очень редко, большинство врачей, в том числе неврологов, не имеют или почти не имеют опыта в ее диагностике.А поскольку деменция обычно связана со старением, естественно, что проблемы с памятью у молодых людей связаны с состояниями, которые гораздо более распространены в их возрастной группе.Однако, по словам Кнопмана, к некоторым тревожным сигналам относятся симптомы, которые являются «повсеместными» и со временем ухудшаются. «Размах» симптомов также имеет значение, отметил он: «Есть ли когнитивные жалобы, выходящие за рамки провалов памяти?».



Хотя деменция с ранним началом встречается гораздо реже, чем типичная форма с «поздним началом», болезнь особенно разрушительна.



«Эти люди находятся в расцвете сил», — сказал Кнопман. У них и их супругов есть работа, дети и часто пожилые родители, о которых нужно заботиться.



«Это означает, что им нужна медицинская помощь и другие услуги, отвечающие их конкретным потребностям», — сказала Стиви Хендрикс, одна из авторов нового исследования.



Учитывая это, Хендрикс и ее коллеги из Центра Альцгеймера Маастрихтского университета в Нидерландах хотели получить более точные данные о том, сколько людей живут с деменцией с ранним началом.



Проанализировав десятки ранее опубликованных исследований, они подсчитали, что на 100000 человек во всем мире приходится 119 случаев деменции с ранним началом. Это означает, что 3,9 миллиона человек живут с этим заболеванием.



Команда Хендрикс обнаружила, что деменция чрезвычайно редко встречается среди самых молодых людей, примерно 1 случай на 100000 среди людей в возрасте от 30 до 34 лет. Самый высокий показатель распространенности был у людей в возрасте от 60 до 64 лет — около 77 случаев на 100 000 человек.



К сожалению, люди с деменцией с ранним началом обычно годами остаются без диагноза. Одно опубликованное исследование показало, что на это уходит в среднем 4,5 года — по сравнению с чуть менее трех лет у пожилых людей с деменцией. Хендрикс согласилась, что это, вероятно, объясняется недостатком осведомленности и опыта врачей.



Но, по словам Хендрикс, деменцию, начавшуюся в молодом возрасте, также бывает сложно диагностировать — даже для специалистов.

«Мы видим, что первые симптомы у молодых людей обычно не те, которых можно было бы ожидать, когда вы думаете о деменции», — сказала Хендрикс. «Вместо ухудшения памяти молодые люди чаще проявляют изменения в поведении или эмоциях, а иногда и языковые проблемы».

По словам Хендрикс, это может привести не только к депрессии, но и к «выгоранию» или даже к проблемам в отношениях.



Что касается причин раннего слабоумия, они включают в себя тех же виновников, которые наблюдаются в позднем начале, а именно, болезнь Альцгеймера и сосудистые заболевания, такие как инсульт, которые ухудшают приток крови к мозгу.