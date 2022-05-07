Испания задержала пророссийского блогера

13:58 05 мая Киев, Украина

В испанском городе Таррагона национальная полиция подтвердила задержание Анатолия Шария пророссийского блогера по обвинению в государственной измене.

Об этом сообщает издание El Diario со ссылкой на источники в испанской полиции.



В полиции подтверждают, что Шарий был задержан "по международному ордеру на арест".



Источники в испанской полиции сообщают, что "он будет привлечен к ответственности". Испания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.



Ранее, в Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.



Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.



Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:



– ст. 111 (Государственная измена)

– ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).



По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.



Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.