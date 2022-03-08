Ирпень: под обстрелами удалось эвакуировать 200 гражданских, один ранен

Под минометными обстрелами российских оккупантов военные и полицейские Бучанского районного управления эвакуировали 200 людей из оккупированного города Ирпень.
Несмотря на обстрелы и захваты города врагом, сегодня полицейские с военными вывели из зоны боевых действий 200 гражданских, из них 50 - дети и один ранен. Эвакуация проводилась вблизи села Романовка под минометным обстрелом врага. В настоящее время жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
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