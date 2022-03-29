Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня. Необходимые контакты

Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на 29 марта:
Мариуполь – Запорожье
Мариуполь – Запорожье
люди могут выехать на собственном авто
дозаправка в городе Бердянск бесплатная по адресу – Мелитопольское шоссе, 87Б
Из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.
К вечеру они должны добраться до города.
Вчера из Бердянска удалось вывезти 880 мариупольцев.
Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Бердянске:
3-62-76
3-52-52
097 551 59 17
050 439 75 29
Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Запорожской области:
095 220 41 11
067 220 41 12
0800 503 508
Мелитополь – Запорожье
автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья
время их приезда зависит от времени прохождения блокпостов.
Людей автобусы будут собирать возле отделения ГСЧС – улица Алексеева, 12
Энергодар – Запорожье
в 10 утра в сопровождении машины ГСЧС отправляется колонна людей на частном транспорте.
Формирование колонны возле горсовета – улица Курчатова, 14
Также в Энергодар из Запорожья отправилась гуманитарная помощь
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