Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня. Необходимые контакты

10:41 29 марта Киев, Украина

Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на 29 марта:



Мариуполь – Запорожье



люди могут выехать на собственном авто



дозаправка в городе Бердянск бесплатная по адресу – Мелитопольское шоссе, 87Б



Из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.



К вечеру они должны добраться до города.





Вчера из Бердянска удалось вывезти 880 мариупольцев.



Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Бердянске:



3-62-76

3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29



Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Запорожской области:



095 220 41 11

067 220 41 12

0800 503 508



Мелитополь – Запорожье



автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья



время их приезда зависит от времени прохождения блокпостов.



Людей автобусы будут собирать возле отделения ГСЧС – улица Алексеева, 12



Энергодар – Запорожье



в 10 утра в сопровождении машины ГСЧС отправляется колонна людей на частном транспорте.

Формирование колонны возле горсовета – улица Курчатова, 14



Также в Энергодар из Запорожья отправилась гуманитарная помощь