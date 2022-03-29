Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на сегодня. Необходимые контакты

10:41 29 марта Киев, Украина

Ирина Верещук о гуманитарных коридорах на 29 марта:

Мариуполь – Запорожье

люди могут выехать на собственном авто

дозаправка в городе Бердянск бесплатная по адресу – Мелитопольское шоссе, 87Б

Из Запорожья отправились 34 автобуса для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.

К вечеру они должны добраться до города.


Вчера из Бердянска удалось вывезти 880 мариупольцев.

Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Бердянске:

3-62-76
3-52-52
097 551 59 17
050 439 75 29

Контакты гуманитарных штабов для мариупольцев в Запорожской области:

095 220 41 11
067 220 41 12
0800 503 508

Мелитополь – Запорожье

автобусы и гуманитарная помощь уже выехали утром из Запорожья

время их приезда зависит от времени прохождения блокпостов.

Людей автобусы будут собирать возле отделения ГСЧС – улица Алексеева, 12

Энергодар – Запорожье

в 10 утра в сопровождении машины ГСЧС отправляется колонна людей на частном транспорте.
Формирование колонны возле горсовета – улица Курчатова, 14

Также в Энергодар из Запорожья отправилась гуманитарная помощь