Иран не хочет платит компенсацию за самолет МАУ

20:21 10 Август Киев, Украина

Власти Ирана заявили, что не будут оплачивать стоимость сбитого самолета авиакомпании МАУ над Тегераном, переложив эти обязательства на европейские страховые компании.



Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", - сказал он.

Ранее МИД Украины уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг. Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.



Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.