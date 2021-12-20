Иран не хочет платит компенсацию за самолет МАУ

Власти Ирана заявили, что не будут оплачивать стоимость сбитого самолета авиакомпании МАУ над Тегераном, переложив эти обязательства на европейские страховые компании.
Об этом в понедельник, 10 августа, заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Ранее МИД Украины уточнил, когда Иран заплатит за сбитый Боинг. Выплате компенсаций должно предшествовать привлечение виновных к ответственности и принесение официальных извинений иранской стороной.
Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.
Как сообщалось, 30 июля в Киеве завершились переговоры представителей Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с Ираном по компенсации семьям жертв катастрофы самолета компании МАУ вблизи Тегерана.
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