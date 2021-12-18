Иран не готов выплатить компенсацию за авиакатастрофу самолета МАУ

14:40 08 Июль Киев, Украина

Иран отказывается идти на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших вследствие авиакатастрофы самолета МАУ над Тегераном



Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин, пишет ВВС News Україна.

«Мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах. Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела. Мы искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс», - сказал Енин.

Выяснилось, что Киев направлял Ирану ноту с предложением начать переговоры о компенсации, а в ответ приходил отказ.



По словам Енина, пока все зависит от политической воли иранской стороны, но пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.