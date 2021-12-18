Иран не готов выплатить компенсацию за авиакатастрофу самолета МАУ

Иран отказывается идти на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших вследствие авиакатастрофы самолета МАУ над Тегераном.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Евгений Енин, пишет ВВС News Україна.
Выяснилось, что Киев направлял Ирану ноту с предложением начать переговоры о компенсации, а в ответ приходил отказ.
По словам Енина, пока все зависит от политической воли иранской стороны, но пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.
По словам Енина, пока все зависит от политической воли иранской стороны, но пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.
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