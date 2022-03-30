Инвесторы починят украинские дороги и сделают их платными – Мининфраструктуры Украины

Министерство инфраструктуры Украины планирует отдать в частные руки строительство и реконструкцию шести украинских дорог. Важное условие – высокое качество дорог, соответствующее европейскому уровню. В последствии дороги останутся во владении инвесторов, которые получат право сделать эти дороги платными.
На данный момент речь идет о шести дорогах:
- Борисполь – Полтава;
- Харьков – Днепр – Запорожье;
- Ягодин – Ковель – Луцк;
- Херсон – Николаев;
- Днепр – Кривой Рог – Николаев;
- Киев – Житомир – Ровно.
Дороги выбраны по принципу, что соединяют Украины с другими странами.
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