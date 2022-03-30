Инвесторы починят украинские дороги и сделают их платными – Мининфраструктуры Украины

14:30 04 июля Киев, Украина

Министерство инфраструктуры Украины планирует отдать в частные руки строительство и реконструкцию шести украинских дорог. Важное условие – высокое качество дорог, соответствующее европейскому уровню. В последствии дороги останутся во владении инвесторов, которые получат право сделать эти дороги платными.

На данный момент речь идет о шести дорогах:

  • Борисполь – Полтава;
  • Харьков – Днепр – Запорожье;
  • Ягодин – Ковель – Луцк;
  • Херсон – Николаев;
  • Днепр – Кривой Рог – Николаев;
  • Киев – Житомир – Ровно.

Дороги выбраны по принципу, что соединяют Украины с другими странами.