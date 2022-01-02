Интернет и мобильная связь в Украине станут быстрее и качественней

07:09 22 Апрель Киев, Украина

В скором будущем украинцы почувствуют большие изменения в качестве мобильной связи и интернета. В Минцифре разработали дополнительные требования к мобильным операторам.
 
Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным, Минцифры готовится ввести граничные показатели качества услуг мобильной связи, и в результате:
  • мобильная страница будет загружаться значительно быстрей - за несколько секунд;
  • качественный мобильный интернет станет доступным жителям в любой части города и села, ведь будет установлена предельная средняя скорость передачи данных;
  • мобильные операторы во всех населенных пунктах (независимо от их размера) будут работать по единым требованиям к качеству предоставления услуг.
"Сейчас требования к уровню качества услуг мобильной связи прошли общественное обсуждение. Предложения рассмотрены разработчиком, а проект приказа готовится для согласования Государственной регуляторной службой Украины", - отметили в министерстве.