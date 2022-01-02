Интернет и мобильная связь в Украине станут быстрее и качественней

В скором будущем украинцы почувствуют большие изменения в качестве мобильной связи и интернета. В Минцифре разработали дополнительные требования к мобильным операторам.
Об этом в среду, 21 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным, Минцифры готовится ввести граничные показатели качества услуг мобильной связи, и в результате:
Согласно данным, Минцифры готовится ввести граничные показатели качества услуг мобильной связи, и в результате:
- мобильная страница будет загружаться значительно быстрей - за несколько секунд;
- качественный мобильный интернет станет доступным жителям в любой части города и села, ведь будет установлена предельная средняя скорость передачи данных;
- мобильные операторы во всех населенных пунктах (независимо от их размера) будут работать по единым требованиям к качеству предоставления услуг.
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