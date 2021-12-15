Инструкция: как изменить избирательный адрес

18:00 07 Июль Киев, Украина

В Украине 6 июля запустили электронный сервис для изменения избирательного адреса. Это означает, что на ближайших местных выборах, которые должны состояться 25 октября, проголосовать смогут и внутренние переселенцы, и все, кто проживает фактически не там, где зарегистрирован. При этом не требуется много документов. Мы сделали поэтапную инструкцию, как изменить избирательный адрес.



Кто может менять адрес голосования?

При желании это может сделать любой гражданин Украины. Если вы живете и работаете в Киеве, а зарегистрированы во Львове, Одессе, Харькове или любом уголке страны, можете воспользоваться возможностью повлиять на результаты местных выборов.



Также изменить адрес голосования могут внутренне перемещенные лица (переселенцы) и те, у кого вообще нет регистрации.





Основанием для обращения является Порядок изменения избирательного адреса без изменения места регистрации, утвержденный Центральной избирательной комиссией 18 мая 2020 года. В некоторых случаях избирательный адрес можно закрепить не только по своему фактическому месту жительства, о чем читайте ниже.

Когда можно изменить избирательный адрес?

Эта процедура стала доступной с 1 июля 2020 года. То есть уже сейчас можно начинать, чтобы успеть к местным выборам.



Что касается сроков, то адрес голосования можно менять в период между выборами, то есть сейчас и до пятого дня избирательного процесса, который начинается за 50 дней до дня голосования. Так, чтобы проголосовать на местных выборах 25 октября, нужно успеть изменить избирательный адрес до 9 сентября 2020 года (пятый день избирательного процесса местных выборов 2020-го).



Новый избирательный адрес станет постоянным, и процедуру изменения места голосования не придется проходить на следующих выборах или референдумах. Хотя никто вас такого права не лишает, поэтому в случае командировки или поездки, запланированных на день голосования, можно будет изменить место голосования по действующей процедуре.





Повторно изменить избирательный адрес можно будет только через 6 месяцев. Например, если вы измените избирательный адрес 10 июля 2020 года, следующее изменение можно сделать только после 10 января 2021 года. Куда обращаться для изменения адреса голосования?





Обратите внимание, что из-за карантинных ограничений некоторые отделы ведения ГРИ не проводят личный прием граждан. Поэтому стоит предварительно позвонить в свой отдел ведения Госреестра. Подробную информацию о месте расположения нужного отдела и его контакты можно найти на сайте ГРИ в разделе «Отделы ведения реестра». Есть два варианта: ехать в отдел ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по месту фактического проживания или оформить все онлайн. Для того, чтобы изменить избирательный адрес дистанционно, нужно иметь электронную подпись.Обратите внимание, что из-за карантинных ограничений некоторые отделы ведения ГРИ не проводят личный прием граждан. Поэтому стоит предварительно позвонить в свой отдел ведения Госреестра. Подробную информацию о месте расположения нужного отдела и его контакты можно найти на сайте ГРИ в разделе «Отделы ведения реестра». Какие документы нужны для изменения избирательного адреса?

Вам понадобится паспорт гражданина Украины или удостоверение гражданина Украины.



Также нужно подать заявление об изменении избирательного адреса. Бланк заявления можно загрузить из приложения к постановлению



К заявлению необходимо приложить документы, обосновывающие, почему избиратель должен голосовать по указанному в заявлении адресу. Это может быть копия одного из следующих документов: Вам понадобится паспорт гражданина Украины или удостоверение гражданина Украины.Также нужно подать заявление об изменении избирательного адреса. Бланк заявления можно загрузить из приложения к постановлению ЦИК №88, распечатать и заполнить дома или взять в отделе Государственного реестра избирателей.К заявлению необходимо приложить документы, обосновывающие, почему избиратель должен голосовать по указанному в заявлении адресу. Это может быть копия одного из следующих документов:

договор аренды жилья, которое снимает избиратель;





документ, удостоверяющий ведение избирателем предпринимательской деятельности по соответствующему адресу, выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления (например, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований и т.п.);





документ, подтверждающий право собственности на жилье по адресу, который избиратель просит определить его новым избирательным адресом;





справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;





документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по адресу, который избиратель просит определить как его новый избирательный адрес (свидетельство о браке, свидетельство о рождении, судебное решение об установлении факта родственных отношений между физическими лицами тому подобное);





документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по адресу, который избиратель просит определить как его новый избирательный адрес (например, решение органа социальной защиты населения о назначении ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, который по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе и т.д.).

Как подать заявление онлайн?

С 1 июля 2020 года можно изменить адрес голосования онлайн. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).



Если у вас нет электронной подписи, ее можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК). Например, в АЦСК ПриватБанка, УкрСиббанка, Сбербанка, Государственной фискальной службы, Государственного предприятия «ДіЯ»» и других. Полный перечень АЦСК доступен на ресурсе «Центральный удостоверяющий орган».



Подавать заявление и документы нужно через Кабинет избирателя на сайте ГРИ.





Заявление не надо сканировать и отправлять, поскольку оно непосредственно создается на сайте. Необходимо лишь вписать нужные данные и прикрепить копии документов, которые подтверждают фактическое проживание избирателя, в формате JPG или PDF (общий размер файлов не должен превышать 2 Мбайт).

Как долго длится смена избирательного адреса?

Рассмотрение заявления длится 15 дней с момента его получения. Сообщение об изменении избирательного адреса может быть выдано избирателю непосредственно в отделе ведения ГРИ, отправлено по почте на новый избирательный адрес или на адрес электронной почты, указанный в онлайн-заявлении.



Тот, кто подает заявление лично в отдел ГРИ, может получить сообщение об изменении (или отказе в изменении) на электронную почту, если укажет это в заявлении.



В каких случаях могут отказать в изменении адреса голосования?

Может быть несколько причин, по которым откажут в изменении избирательного адреса:

недостоверные данные в заявлении;

нарушены сроки представления или отсутствуют подтверждающие документы.