Инспекция по парковке презентовала фотопроект о киевских водителях-нарушителях

12:58 23 июля Киев, Украина

Киевские инспекторы по парковке рассказали, к каким фразам чаще всего прибегают водители неправильно припаркованных авто, чтобы избежать наказания.

Об этом информирует пресс-служба КГГА



Инспекторы выделили типичные "аргументы" водителей, среди самых популярных:

«Ты знаешь, кто я такой?!»

«Да что я там нарушил!»

«А почему меня забираете, а вон ту машину нет?»

По словам инспекторов, чаще всего «напоминают» о своих должностях сотрудники прокуратуры, адвокаты, судьи и депутаты. Кое-кто пытается «договориться на месте», кто-то требует немедленно звонить мэру, бывают даже откровенные угрозы. Но для Инспекции по парковке имеет значение только наличие нарушения.

Инспекция по парковке объявила дополнительный набор инспекторов для работы на улицах города.

Будущим работникам предлагается заработная плата от 20 тысяч грн, социальный пакет, пенсионное обеспечение, возможность отдыха на морских курортных базах Украины, помощь на социально-бытовые расходы и оплачиваемый отпуск.



В свою очередь, кандидаты должны быть готовы получить Сертификат о знании государственного языка, иметь высшее образование, быть ответственными, стрессоустойчивыми и цифрово грамотными.