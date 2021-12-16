Индивидуальное сопровождение абитуриентов из Крыма

Украина не оставила без внимания свой народ в аннексированном Крыму. Забота о крымской молодежи видна и в той помощи, которая предоставлена всем, кто выразит желание получить образование в учебных заведениях материковой части Украины. Более того, на время вступительной кампании абитуриенту могут, по его желанию, дать индивидуальное сопровождение. Об условиях сопровождения можно ознакомиться онлайн, сообщает представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.
Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.
В ведомстве отмечают, что готовы помочь также в случае возникновения вопросов относительно поступления, или необходимых документов.
В МОН озвучили нововведения для абитуриентов.
Ранее Минобразования вывело конкурсные баллы для абитуриентов.
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