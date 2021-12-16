Индивидуальное сопровождение абитуриентов из Крыма

10:12 05 Август Киев, Украина

Украина не оставила без внимания свой народ в аннексированном Крыму. Забота о крымской молодежи видна и в той помощи, которая предоставлена всем, кто выразит желание получить образование в учебных заведениях материковой части Украины. Более того, на время вступительной кампании абитуриенту могут, по его желанию, дать индивидуальное сопровождение. Об условиях сопровождения можно ознакомиться онлайн, сообщает представительство президента Украины в АР Крым в Facebook.

Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

"Вы всегда можете обратиться к нам за индивидуальной консультацией по адресу для обращений граждан г.Херсон, проспект Ушакова, 42; по телефону бесплатной "горячей линии": 0800502192; с помощью сети Skype - учетная запись: arkpredstavnictvo; электронному адресу: [email protected] ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что готовы помочь также в случае возникновения вопросов относительно поступления, или необходимых документов.

В МОН озвучили нововведения для абитуриентов.

Ранее Минобразования вывело конкурсные баллы для абитуриентов.