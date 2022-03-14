Индийский штамм коронавируса Дельта уже распространился в 74 странах

10:13 15 июня Киев, Украина

Опасность коронавируса, поразившего мир, состоит в его возможностях постоянных мутаций, причем в сторону все более агрессивных форм. Как сообщило агентство The Guardian, мутировавший штамм коронавируса под названием Дельта, который впервые обнаружили в Индии, распространился уже в 74 странах.

Отмечается, что этот вариант коронавируса продолжает быстро распространяться и есть опасения, что он может стать доминирующим штаммом во всем мире.

На данный момент вспышки штамма Дельта были подтверждены в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Ученые сообщают, что он более заразный, а также вызывает более серьезные заболевания.

В США, по словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотта Готлиба, случаи дельта-варианта удваиваются примерно каждые две недели и составляют 10% всех новых случаев, в то время как в Великобритании на него приходится более 90% новых случаев заболевания.

В то время как органы здравоохранения во всем мире собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга вариант Дельта, возможно, распространился более широко, чем сообщалось.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса Дельта провоцирует нарушение слуха и появление тромбов.