Илона Маска пригласили в Житомир

20:17 13 Июль Киев, Украина

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Посольство Украины в США в Twitter приглашает американского предпринимателя Илона Маска посетить родину советского На днях Маск сообщил, что пообщался с семьей Сергея Королева и назвал его "одним из лучших"Посольство Украины в США в Twitter приглашает американского предпринимателя Илона Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир.

"Легендарный Сергей Королёв родился в Украине. Кстати, в его родном городе Житомире есть замечательный музей его же имени. Приезжайте. Вам понравится", – говорится в сообщении.

На днях Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей советского конструктора Сергея Королева и назвал его "одним из лучших".



В Роскосмосе ретвитнули сообщение Маска, написав, что Королёв был лучшим, а не одним из лучших.



Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире. Под его руководством в СССР запустили первый искусственный спутник Земли и отправили в космос Юрия Гагарина.



В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем – в Казани. Впоследствии срок сократили и ученый в 1944 году досрочно вышел на свободу.