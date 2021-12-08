Илона Маска пригласили в Житомир

житомира"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Житомира: На днях Маск сообщил, что пообщался с семьей Сергея Королева и назвал его "одним из лучших"
Посольство Украины в США в Twitter приглашает американского предпринимателя Илона Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир.
Посольство Украины в США в Twitter приглашает американского предпринимателя Илона Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир.
На днях Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей советского конструктора Сергея Королева и назвал его "одним из лучших".
В Роскосмосе ретвитнули сообщение Маска, написав, что Королёв был лучшим, а не одним из лучших.
Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире. Под его руководством в СССР запустили первый искусственный спутник Земли и отправили в космос Юрия Гагарина.
В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем – в Казани. Впоследствии срок сократили и ученый в 1944 году досрочно вышел на свободу.
В Роскосмосе ретвитнули сообщение Маска, написав, что Королёв был лучшим, а не одним из лучших.
Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире. Под его руководством в СССР запустили первый искусственный спутник Земли и отправили в космос Юрия Гагарина.
В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем – в Казани. Впоследствии срок сократили и ученый в 1944 году досрочно вышел на свободу.
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