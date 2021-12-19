Илона Маска пригласили в Египет и обвинили в расизме

17:01 03 Август Киев, Украина

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что строительство древних египетских пирамид, дело рук инопланетян. Реакция общественности не заставила себя долго ждать, министр туризма Египта пригласила Маска изучить вопрос создания пирамид, а люди рассмотрели в таком заявлении изобретателя проявление расизма

"Очевидно, что инопланетяне построили пирамиды", - написал Маск

«Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас», — министр туризма Египта Рания аль-Машат

Пользователи Твиттер отреагировали неоднозначно, многие усмотрели в твите главы Tesla неприкрытый расизм.

Теория заговора о том, что пирамиды и другие крупные сооружения древнего мира появились в результате визита пришельцев на Землю, активно продвигается в некоторых сегментах Сети.



Но поклонники Маска остались разочарованы тем, что инженер не только верит в нее, но и продвигает в своем Twitter.



В ответ на заявление Илона Маска известный египтолог Захи Хавасс опубликовал видео, в котором утверждает, что теория об инопланетянах является "галлюцинацией".

"Пирамиды построили египтяне", - сказал Хавасс.

Другие пользователи усмотрели в твите главы Tesla неприкрытый расизм.

"Белым людям легче поверить в то, что пирамиды построили пришельцы, чем представить, что это сделали африканцы", - заявил южноафриканский комик Ясин Барнс.