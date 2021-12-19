Илона Маска пригласили в Египет и обвинили в расизме

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о том, что строительство древних египетских пирамид, дело рук инопланетян. Реакция общественности не заставила себя долго ждать, министр туризма Египта пригласила Маска изучить вопрос создания пирамид, а люди рассмотрели в таком заявлении изобретателя проявление расизма.
Пользователи Твиттер отреагировали неоднозначно, многие усмотрели в твите главы Tesla неприкрытый расизм.
Теория заговора о том, что пирамиды и другие крупные сооружения древнего мира появились в результате визита пришельцев на Землю, активно продвигается в некоторых сегментах Сети.
Но поклонники Маска остались разочарованы тем, что инженер не только верит в нее, но и продвигает в своем Twitter.
В ответ на заявление Илона Маска известный египтолог Захи Хавасс опубликовал видео, в котором утверждает, что теория об инопланетянах является "галлюцинацией".
Но поклонники Маска остались разочарованы тем, что инженер не только верит в нее, но и продвигает в своем Twitter.
В ответ на заявление Илона Маска известный египтолог Захи Хавасс опубликовал видео, в котором утверждает, что теория об инопланетянах является "галлюцинацией".
Другие пользователи усмотрели в твите главы Tesla неприкрытый расизм.
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