Илон Маск передал Украине солнечные панели

10:36 29 апреля Киев, Украина

Две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall", — говорится в сообщении.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.



Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.



Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.



В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.



А 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine, которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.



Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.