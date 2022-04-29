Илон Маск передал Украине солнечные панели

Две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.
Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.
В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.
А 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine, которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.
Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.
Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.
В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.
А 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine, которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.
Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.
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