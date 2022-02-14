Илон Маск отправит Тома Круза в космос

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX Илона Маска, доставит актера Тома Круза на орбиту земли, полет запланирован на октябрь 2021 года.
Американская администрация по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утвердила график полета
Кто еще полетит
Режиссер Даг Лайман, создатель фантастического боевика под названием "Грань будущего", составит Крузу компанию.
Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм, содержание которого пока держится в секрете. Известно лишь, что этот проект не будет иметь отношения к франшизе "Миссия невыполнима".
Бюджет
Производственный бюджет картины оценивается в 200 миллионов долларов, большую часть расходов возьмет на себя студия Universal. Это будет первый голливудский полнометражный фильм, съемки которого пройдут в условиях реального космического пространства, а не созданного с помощью компьютерной графики. Возможная дата релиза фильма пока не называется.
Кто еще полетит
Режиссер Даг Лайман, создатель фантастического боевика под названием "Грань будущего", составит Крузу компанию.
Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм, содержание которого пока держится в секрете. Известно лишь, что этот проект не будет иметь отношения к франшизе "Миссия невыполнима".
Бюджет
Производственный бюджет картины оценивается в 200 миллионов долларов, большую часть расходов возьмет на себя студия Universal. Это будет первый голливудский полнометражный фильм, съемки которого пройдут в условиях реального космического пространства, а не созданного с помощью компьютерной графики. Возможная дата релиза фильма пока не называется.
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