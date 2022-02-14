Илон Маск отправит Тома Круза в космос

14:00 23 Сентябрь Киев, Украина

Космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX  Илона Маска, доставит актера Тома Круза на орбиту земли, полет запланирован на октябрь 2021 года. 
 
Американская администрация по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) утвердила график полета

Кто еще полетит
Режиссер Даг Лайман, создатель фантастического боевика под названием "Грань будущего", составит Крузу компанию.

Вместе они будут снимать на МКС и в ее окрестностях новый фильм, содержание которого пока держится в секрете. Известно лишь, что этот проект не будет иметь отношения к франшизе "Миссия невыполнима".

Бюджет
Производственный бюджет картины оценивается в 200 миллионов долларов, большую часть расходов возьмет на себя студия Universal. Это будет первый голливудский полнометражный фильм, съемки которого пройдут в условиях реального космического пространства, а не созданного с помощью компьютерной графики. Возможная дата релиза фильма пока не называется.