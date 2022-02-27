Илон Маск открыл интернет Starlink для Украины

13:38 27 Февраль Киев, Украина

По просьбе вице-премьера Украины Михаила Федорова основатель SpaceX Илон Маск открыл для украинцев "интернет со спутника" Starlink

Министр цифровой трансформации Украины через Twitter обратился к Илону Маску и сообщил, что пока он пытается колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину.

Федоров попросил в связи с этим обеспечить нашу страну станциями Starlink.

В ответ на это Илон Маск сообщил, что открыл для украинцев Starlink – систему сверхскоростного интернета. Больше терминалов – уже в пути.

Как сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Starlink – это проект компании Илона Маска SpaceX, который с помощью спутников дает доступ с широкополосному интернету.

Старлинг – это сеть спутников, которые на орбите с помощью лазерного луча взаимодействуют между собой на частоте более 10 ГГц. С наземными станциями и терминалами пользователей связь обеспечивается Ка-антенами через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. - Скорость такого интернета – до 1Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке земли.

Работает почти как наша спецсвязь.

Старлинк можно будет использовать в гражданских и военных целях, – сообщает Госслужба спецсвязи и защиты информации Украины.

У ЛЮДЕЙ МОЖЕТ НЕ ПОЛУЧИТСЯ БЫСТРО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK.

Пока нет официальной информации о том, как украинцам в условиях войны можно будет подключиться к "спутниковому интернету". Но с официального сайта Starlink известно, что для его работы у пользователя должно быть специальное оборудование, которое нужно заказать на сайте. А потом установить приложение на мобильный телефон. Само подключение быстрое, но вот ждать доставку этого оборудования до Украины придется долго.