ИИ в медицине: новые технологии для диагностики и лечения рака в Украине

18:17 13 ноября Киев, Украина





В этом контексте, Украина воспользовалась уникальным оборудованием с искусственным интеллектом KFBIO AI, основанным на нейронной сети (DCNN), способной анализировать гистологические снимки и выявлять пораженные и подозрительные клетки. Украина предпринимает новые шаги в борьбе с раковыми заболеваниями, внедряя передовые технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эти инновации не только превосходят традиционные методы диагностики, но и открывают новые перспективы для раннего выявления и борьбы с этим страшным недугом.В этом контексте, Украина воспользовалась уникальным оборудованием с искусственным интеллектом KFBIO AI, основанным на нейронной сети (DCNN), способной анализировать гистологические снимки и выявлять пораженные и подозрительные клетки.

Этот сканер, обладающий значительно большими оптическими возможностями по сравнению с обычными микроскопами, способен проанализировать до 1500 клинических кейсов в сутки, увеличивая эффективность диагностики более чем в 50 раз.



Искусственный интеллект также использует библиотеку из более 43 тысяч образцов, что помогает точно установить диагноз. Этот подход позволяет врачам обращать внимание только на те снимки, которые ИИ считает подозрительными, снижая нагрузку и вероятность ошибок.



Тигран Амалян, украинский медицинский эксперт и инноватор, рассказал о планах распространения цифровой технологии диагностики рака по всей стране в течение пяти лет. В первом этапе уже установлено десять сканеров, и 30 специалистов подготовлены для использования этой передовой медицинской платформы.

"COR-Medical Platform", с включением мобильного приложения, объединит пациентов, врачей и медицинскую индустрию, предоставляя возможность онкопациентам быстро получать диагноз и снимки в своем смартфоне, а также передавать их для консультации врачам в любой точке мира.