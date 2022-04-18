Игры непокоренных: украинцы за день добыли два золота

Украинцы Виктор Легкодух и Сергей Прядко на «Играх непокоренных» добыли в борьбе две золотые медали в толкании ядра.
Об этом говорится на странице игр.
Дополнительно глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал, что Легкодух пошел защищать Украину в первые дни российской агрессии весной 2014 года и воевал в самых горячих точках на Востоке.
В августе 2014 получил тяжелое огнестрельное минно-взрывное ранение в позвоночник, после него был долгий период лечения и реабилитации.
Ранее Легкодух финишировал на Лондонскои марафоне. Дистанцию в 42 километра он одолел на тележке за 5 часов 51 минуту.
Invictus Games («Игры непокоренных») — это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, получивших ранения или заболевания при выполнении боевых задач. Игры начаты британским принцем Гарри, герцогом Сассекским, в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.
Invictus Games («Игры непокоренных») — это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, получивших ранения или заболевания при выполнении боевых задач. Игры начаты британским принцем Гарри, герцогом Сассекским, в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.
В этом году соревнования открывались с особым уважением к Украине, которая испытала военную агрессию со стороны россии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии