Игры Непокоренных: 4-е всеукраинские соревнования пройдут в Черкассах

06:39 01 Апрель Киев, Украина

27 июня на Центральном стадионе Черкасс состоятся 4-е всеукраинские соревнования "Игры Непокоренных". Впервые нацсоревнования пройдут не в Киеве.

В этом году соревноваться ветераны будут в таких дисциплинах, как легкая атлетика (бег 100 м, бег 400 м, бег 1500 м, толкание ядра, метание диска, пауэрлифтинг (жим лежа), гребля на тренажерах (спринт 1 мин), гребля на тренажерах (выносливость 4 мин) и велоспорт (на шоссе, 5 км).

"Кроме спортивной составляющей, это, в первую очередь, социальное мероприятие для раненых бойцов, их семей и друзей. Это возможность провести время в кругу собратьев и единомышленников.", - сказали в оргкомитете Игр.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. В играх принимают участие травмированные военнослужащие и ветераны в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя, гребля в зале. Первые "Игры непокоренных" состоялись в 2014 году в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне.