Игорь Суркис: сезон не удался - новости про футбол

16:56 20 Июль Киев, Украина

Самый сложный футбольный сезон для футбольного клуба "Динамо-Киев", впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такой огромный. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал итоги сезона:
"После сегодняшней игры у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен. Считаю, такие неурядицы нас постигли, я имею в виду, много травмированных, отдыхали на день меньше, но мы должны такие команды, как «Колос» обыгрывать в любом состоянии. Я никого не хочу обидеть, но если мы хотим ставить задачу попасть в Лигу чемпионов, мы должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, где решалась путевка, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Я о месте сейчас не говорю. А говорю: квалифицироваться в Лигу чемпионов", - сказал Суркис.
Также президент клуба сообщил, что ему сложно сказать, почему сезон не удался с самого начала: "тяжелый график, тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий".

фото: матч Динамо-Колос

"У нас была игра с "Шахтером", а потом с "Брюгге". В футболе бывает, что команда не сумела выйти из пике, в которое попала и теряла очки там, где не должна была. Можно занять второе место, но показывать хороший, качественный футбол, чего в этом сезоне у нас, к сожалению, практически таких игр не было", - прокомментировал ситуацию предприниматель.
Суркис отметил, что команде будет необходимо хорошо поработать в этот короткий период, разобраться, что происходит, подумать и принять решение, куда идти дальше.

Также руководитель клуба отметил, что клуб уже вступал в переговоры с отдельными футболистами, которые могли бы усилить состав команды, и руководство будет работать над этим вопросом, поскольку сейчас трансферное окно только открывается.

По словам главы "Динамо", из арендованных футболистов в состав вернутся Тымчик и Леднев, что же касается Супряга и Бурлеца, то решение тренерского штаба по ним будет принято в течение нескольких дней.

фото: кубок Лиги чемпионов

На вопрос журналиста, что нужно сделать для того, чтобы команда прошла в групповой раунд Лиги чемпионов, Суркис ответил, что пока не видит возможности это сделать.
"Давайте мы сначала разберемся, что произошло в этом чемпионате. И вообще, что произошло, потому что впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такой огромный. И инфарктное второе место, кроме всего прочего. Поэтому давайте не будем спешить, спокойно разберемся и будем ставить уже задачи. Пока я не вижу с этой игрой, каким образом мы можем попасть в Лигу чемпионов", - резюмировал президент киевского "Динамо".
 