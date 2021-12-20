Игорь Суркис: сезон не удался - новости про футбол

"После сегодняшней игры у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен. Считаю, такие неурядицы нас постигли, я имею в виду, много травмированных, отдыхали на день меньше, но мы должны такие команды, как «Колос» обыгрывать в любом состоянии. Я никого не хочу обидеть, но если мы хотим ставить задачу попасть в Лигу чемпионов, мы должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, где решалась путевка, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Я о месте сейчас не говорю. А говорю: квалифицироваться в Лигу чемпионов", - сказал Суркис.

Также президент клуба сообщил, что ему сложно сказать, почему сезон не удался с самого начала: "тяжелый график, тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий".

Суркис отметил, что команде будет необходимо хорошо поработать в этот короткий период, разобраться, что происходит, подумать и принять решение, куда идти дальше.Также руководитель клуба отметил, что клуб уже вступал в переговоры с отдельными футболистами, которые могли бы усилить состав команды, и руководство будет работать над этим вопросом, поскольку сейчас трансферное окно только открывается.По словам главы "Динамо", из арендованных футболистов в состав вернутся Тымчик и Леднев, что же касается Супряга и Бурлеца, то решение тренерского штаба по ним будет принято в течение нескольких дней.

На вопрос журналиста, что нужно сделать для того, чтобы команда прошла в групповой раунд Лиги чемпионов, Суркис ответил, что пока не видит возможности это сделать.