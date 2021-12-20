Игорь Суркис: сезон не удался - новости про футбол

Самый сложный футбольный сезон для футбольного клуба "Динамо-Киев", впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такой огромный. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал итоги сезона:
Также президент клуба сообщил, что ему сложно сказать, почему сезон не удался с самого начала: "тяжелый график, тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий".
Суркис отметил, что команде будет необходимо хорошо поработать в этот короткий период, разобраться, что происходит, подумать и принять решение, куда идти дальше.
Также руководитель клуба отметил, что клуб уже вступал в переговоры с отдельными футболистами, которые могли бы усилить состав команды, и руководство будет работать над этим вопросом, поскольку сейчас трансферное окно только открывается.
По словам главы "Динамо", из арендованных футболистов в состав вернутся Тымчик и Леднев, что же касается Супряга и Бурлеца, то решение тренерского штаба по ним будет принято в течение нескольких дней.
Также руководитель клуба отметил, что клуб уже вступал в переговоры с отдельными футболистами, которые могли бы усилить состав команды, и руководство будет работать над этим вопросом, поскольку сейчас трансферное окно только открывается.
По словам главы "Динамо", из арендованных футболистов в состав вернутся Тымчик и Леднев, что же касается Супряга и Бурлеца, то решение тренерского штаба по ним будет принято в течение нескольких дней.
На вопрос журналиста, что нужно сделать для того, чтобы команда прошла в групповой раунд Лиги чемпионов, Суркис ответил, что пока не видит возможности это сделать.
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