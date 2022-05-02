Игорь Кузин: карантин в Украине будет продлен

10:19 30 июля Киев, Украина

Карантин, который действует в Украине сейчас и действие которого заканчивается с приходом осени, будет однозначно продлен.
 
Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"По поводу продления карантина. Он будет продлен, потому что мы понимаем, что к карантину привязывается много организационных мероприятий. Поэтому он будет продлен", - заявил Кузин, но сроков не назвал.

Он сообщил, что в некоторых областях ухудшается ситуация с заболеваемостью. Это, в частности, Кузин отметил, районы Луганской, Донецкой, Харьковской, Львовской областей.

Отметим, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за минувшие сутки было выявлено рекордное число новых заболевших за месяц - почти тысяча.