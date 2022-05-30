Хрустальный микрофон “Евровидения-2022” продали за 900 000$

Kalush Orchestra и Сергей Притула продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900 000$. Средства пойдут на покупку беспилотников PD—2 для украинской армии.
Об этом сообщает группа Kalush Orchestra в своем Телеграме
Розовую панаму солиста Kalush Orchestra Олега Псюка выиграл Владимир из Чехии, который пожертвовал 1000 гривен. По правилам аукциона, нового владельца панамы выбрали рандомно.
Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили об аукционе 25 мая. Ведущий сообщил, что целью было собрать миллион долларов на три беспилотника PD-2. По словам ведущего, на высоте трех-четырех километров они корректируют ведение огня артиллерии на расстоянии 40-50 км.
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