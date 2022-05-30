Хрустальный микрофон “Евровидения-2022” продали за 900 000$

08:26 30 мая Киев, Украина

Kalush Orchestra и Сергей Притула продали хрустальный микрофон Евровидения-2022 за 900 000$. Средства пойдут на покупку беспилотников PD—2 для украинской армии.

Об этом сообщает группа Kalush Orchestra в своем Телеграме

"Друзья, вы невероятны! Мы благодарны каждому из вас, кто донатил средства на этот аукцион , и особенно благодарны команде украинского крипто-сообщества WhiteBIT, которые выкупили кубок за 900 000$ и с этого момента становятся правообладателями нашего кубка. Слава Украине! Слава ВСУ", - говорится в сообщении.

Розовую панаму солиста Kalush Orchestra Олега Псюка выиграл Владимир из Чехии, который пожертвовал 1000 гривен. По правилам аукциона, нового владельца панамы выбрали рандомно.

Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили об аукционе 25 мая. Ведущий сообщил, что целью было собрать миллион долларов на три беспилотника PD-2. По словам ведущего, на высоте трех-четырех километров они корректируют ведение огня артиллерии на расстоянии 40-50 км.