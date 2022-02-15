Хотите узнать, кто строит дороги и сколько это стоит?

Чат-бот Транспортного портала электронных услуг e-transport.gov.ua, подскажет любому желающему информацию о том, в каком состоянии и на каком этапе находится строительство или ремонт конкретной дороги.
Воспользоваться услугами чат-бота e-transport можно в Telegram и Viber. Чат-бот содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.
Проект "Транспортный портал электронных услуг" реализован Министерством инфраструктуры Украины и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".
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