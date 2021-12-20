Хотите изменить характер – меняйте локацию

Пребывание в одной и той же среде, может превратить экстраверта в интроверта. Проведенные исследования показали, что место может изменить человеческий характер, а иной раз и тип личности.
Так, по словам ученых, люди, которые чаще посещают общественные места, становятся более общительными и открытыми, а частые путешествия, помогают легче приспосабливаться к изменениям и находить общий язык с людьми.
Свои выводы эксперты основывают на опросе, который они провели среди 2,5 тысяч респондентов. В течение этого времени они посещали разные места и отвечали на небольшие вопросы о своих впечатлениях и ощущениях. Перед этим они также прошли небольшой тест на выявление типа личности.
В результатах исследования говорится: если вы хотите изменить свой характер или подчеркнуть какие-либо черты - меняйте локацию.
Также ученые выяснили, что люди, обладающие похожими чертами характера, часто посещают одни и те же места.
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