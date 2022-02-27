Хмельнитчина приняла уже более 20 тысяч внутренних переселенцев

13:23 27 Февраль Киев, Украина

По предварительным оценкам, Хмельницкая область сможет разместить около 500 тысяч переселенцев.

Об этом сегодня в видеообращении сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Гамалий.



Он отметил, что сейчас уже подготовлено помещение для 200 тысяч человек. С начала военных действий область уже приняла 20 тысяч беженцев, в том числе проехавших транзитом.



Гамалий отметил, что минувшая ночь в Хмельницкой области была спокойной. В связи с опасностью проникновения на территорию области диверсионно-разведывательных групп противника с сегодняшнего дня усиливаются меры безопасности в области. Комендантский час начнется в 21:00, военные патрули будут использовать специальную систему паролей для общения. Гражданские лица, привлеченные к обеспечению жизнедеятельности области, смогут передвигаться в комендантский час исключительно при наличии специального пропуска, издаваемого областной военной администрацией.



Такие мероприятия помогут предотвратить возможные диверсии и сохранить жизнь граждан.