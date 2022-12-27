Хлывнюк и Pink Floyd передали благотворителям деньги, собранные общей песней

14:45 27 декабря Киев, Украина





Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и группа Pink Floyd с помощью общей песни собрали 450 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили собственные средства, сумма была увеличена до 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов). Средства были переданы украинским благотворительным организациям.

Об этом рассказал Хливнюк.

В апреле этого года музыканты Дэвид Гилмор и Ник Мейсон соединились как Pink Floyd вместе с басистом Гаем Праттом и клавишником Нитином Сони .



Вместе они записали сингл "Hey, Hey, Rise Up!" в поддержку Украины. В нем звучит вокал Хлывнюка, записанный на улице в Киеве. Он пел песню "Ой у лузі червона калина".





Сейчас видео на песню только на ютубе собрало более 11 миллионов просмотров.

От продаж сингла удалось собрать 450 тысяч фунтов стерлингов, а Гилмор и Мэйсон прибавили денег до полумиллиона. Их распределят между:

медицинским батальоном "Госпитальеры";

«Хард Проджект»;

“Восток SOS”;

"Киевом Волонтерским";

"Левым берегом".