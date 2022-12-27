Хлывнюк и Pink Floyd передали благотворителям деньги, собранные общей песней

14:45 27 декабря Киев, Украина

Украинский певец и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк и группа Pink Floyd с помощью общей песни собрали 450 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон добавили собственные средства, сумма была увеличена до 500 тысяч фунтов стерлингов (около 600 тысяч долларов). Средства были переданы украинским благотворительным организациям.

Об этом рассказал Хливнюк.
В апреле этого года музыканты Дэвид Гилмор и Ник Мейсон соединились как Pink Floyd вместе с басистом Гаем Праттом и клавишником Нитином Сони .

Вместе они записали сингл "Hey, Hey, Rise Up!" в поддержку Украины. В нем звучит вокал Хлывнюка, записанный на улице в Киеве. Он пел песню "Ой у лузі червона калина".

Сейчас видео на песню только на ютубе собрало более 11 миллионов просмотров.
От продаж сингла удалось собрать 450 тысяч фунтов стерлингов, а Гилмор и Мэйсон прибавили денег до полумиллиона. Их распределят между:
  • медицинским батальоном "Госпитальеры";
  • «Хард Проджект»;
  • “Восток SOS”;
  • "Киевом Волонтерским";
  • "Левым берегом".
“Благодарю огромную группу Pink Floyd за это сотрудничество и спасибо за то, что вы делаете для помощи Украине в такое сверхсложное время. Вместе победим. Слава Украине!" – сказал Хливнюк.