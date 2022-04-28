Херсонские ученые создали "грибной пластик"

07:53 30 ноября Киев, Украина





Экспериментируя на каких материалах лучше выращивать грибы, они собрали грунт, оставшийся после сбора вешенок. После этого о нем не вспоминали несколько дней. Выяснилось, что за это время грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на пенопласт.



Ученые объяснили, что солома превратилась в пластик благодаря клейковине мицелия грибов. Ученые из Херсонского университета, благодаря счастливому стечению обстоятельств, создали уникальный биопластик из грибов.Экспериментируя на каких материалах лучше выращивать грибы, они собрали грунт, оставшийся после сбора вешенок. После этого о нем не вспоминали несколько дней. Выяснилось, что за это время грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на пенопласт.Ученые объяснили, что солома превратилась в пластик благодаря клейковине мицелия грибов.

"Вкладываете в матрицу, подсушиваете в устройстве или на солнце – никакой химии", – отметил Игорь Чернышов.

С нового материала херсонские ученые изготовили лампу и даже горшок для растений. "Грибной пластик" прошел испытания – его проверили влагой и температурой.

"Нам предлагали покрывать лаком, но зачем? Оно естественное и красивое. А когда изделие надоест, его всегда можно раскрошить на огороде. Это как лего, можно собрать все", – заметил Максим Левченко.

Сейчас исследователи работают над созданием дощечки для садовой мебели, а также ищут спонсоров для своих будущих экспериментов и проектов.