Херсонские ученые создали "грибной пластик"

Ученые из Херсонского университета, благодаря счастливому стечению обстоятельств, создали уникальный биопластик из грибов.
Экспериментируя на каких материалах лучше выращивать грибы, они собрали грунт, оставшийся после сбора вешенок. После этого о нем не вспоминали несколько дней. Выяснилось, что за это время грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на пенопласт.
Ученые объяснили, что солома превратилась в пластик благодаря клейковине мицелия грибов.
Экспериментируя на каких материалах лучше выращивать грибы, они собрали грунт, оставшийся после сбора вешенок. После этого о нем не вспоминали несколько дней. Выяснилось, что за это время грибница превратила рыхлую солому на материал, похожий на пенопласт.
Ученые объяснили, что солома превратилась в пластик благодаря клейковине мицелия грибов.
С нового материала херсонские ученые изготовили лампу и даже горшок для растений. "Грибной пластик" прошел испытания – его проверили влагой и температурой.
Сейчас исследователи работают над созданием дощечки для садовой мебели, а также ищут спонсоров для своих будущих экспериментов и проектов.
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