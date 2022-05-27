Херсонские педагоги отказались преподавать по российской программе

17:57 27 мая Киев, Украина

Во временно оккупированном Херсоне россияне и коллаборанты призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора школ заявили, что их это не устраивает.



Об этом заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА.



Лагута отметил, что в тех районах Херсонщины, где нет боевых действий, оккупанты пытаются "налаживать жизнь". По его словам, 26 мая представители оккупационных властей в Херсоне проводили совещание с педагогами.

"Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли” , – сказал Лагута.

Он добавил, что ситуация в Херсонской области остается тяжелой – морально и гуманитарно.

“Оккупант не дает ни одного гуманитарного коридора, чтобы завести необходимые грузы. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденной территории. Враг пытается выйти на границы области", - сообщил Лагута.

Лагута также сообщил, что россияне вывозят зерно из Херсона, а некоторые аграрии начали сотрудничать с оккупантами.

“То, что можно утверждать – россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки на дороге в Крым уже километровые. Это не только те продукты, которые отбирают оккупанты, но и те, которые уже идут в рамках сотрудничества отдельных наших руководителей с оккупационными властями. То есть отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами. Это десятки тысяч тонн зерновых и овощей”,- отметил Лагута.

Напомним, что Минреинтеграции Украины призывает педагогов во временно оккупированном Херсоне фиксировать факты принуждения к работе по стандартам России во избежание наказания из-за коллаборационизма.