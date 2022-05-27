Херсонские педагоги отказались преподавать по российской программе

Во временно оккупированном Херсоне россияне и коллаборанты призывают педагогов готовиться к обучению по новой программе и ездить в Крым для повышения квалификации. Фактически все директора школ заявили, что их это не устраивает.
Об этом заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА.
Лагута отметил, что в тех районах Херсонщины, где нет боевых действий, оккупанты пытаются "налаживать жизнь". По его словам, 26 мая представители оккупационных властей в Херсоне проводили совещание с педагогами.
Об этом заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА.
Лагута отметил, что в тех районах Херсонщины, где нет боевых действий, оккупанты пытаются "налаживать жизнь". По его словам, 26 мая представители оккупационных властей в Херсоне проводили совещание с педагогами.
Он добавил, что ситуация в Херсонской области остается тяжелой – морально и гуманитарно.
Лагута также сообщил, что россияне вывозят зерно из Херсона, а некоторые аграрии начали сотрудничать с оккупантами.
Напомним, что Минреинтеграции Украины призывает педагогов во временно оккупированном Херсоне фиксировать факты принуждения к работе по стандартам России во избежание наказания из-за коллаборационизма.
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