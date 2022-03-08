Херсон ждет крымчан на ковид-вакцинацию. Адреса пунктов вакцинирования

Жители оккупированного Крыма могут вакцинироваться от коронавируса в одном из шести пунктов вакцинации в Херсоне. Все желающие получат необходимое количество доз вакцины китайского производства CoronaVac, которая в отличие от российской вакцины, прошла все необходимые сертификации.
Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.
Согласно информации, крымчане могут вакцинироваться:
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского";
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;
- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;
- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул. Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.
В сообщении указано, что прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии