Херсон ждет крымчан на ковид-вакцинацию. Адреса пунктов вакцинирования

19:08 08 Июнь Киев, Украина

Жители оккупированного Крыма могут вакцинироваться от коронавируса в одном из шести пунктов вакцинации в Херсоне . Все желающие получат необходимое количество доз вакцины китайского производства CoronaVac, которая в отличие от российской вакцины, прошла все необходимые сертификации.

Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.

"Уже 2 человека с временно оккупированного Крыма получили первую дозу вакцины от COVID-19 в амбулатории Геническа. Сейчас Министерством здравоохранения Украины для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, открыта запись на прививку против COVID-19 через портал "Дія". В области для этой цели определены 6 пунктов, где планируется делать прививки вакциной CoronaVac", - говорится в сообщении.

Согласно информации, крымчане могут вакцинироваться:



- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. О.С. Лучанского";



- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;



- КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е. Карабелеша", поликлиника № 1;



- Амбулатория общей практики семейной медицины в Геническе, проспект Мира, 130;



- Амбулатория общей практики семейной медицины, Чонгар, ул. Шевченко, 68 А;



- Амбулатория общей практики семейной медицины, Каланчак, переулок Заречный, 14.



В сообщении указано, что прививки бесплатные, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.