Херсон: оккупанты будут заселять "своих" в квартиры людей, покинувших город

В захваченном войсками рф Херсоне жилье уехавших украинцев хотят отдать для проживания российским военным и сотрудникам спецслужб. Оккупанты уже начали составлять списки пустых квартир.
Об этом идет речь в приказе №31 военного коменданта Херсонской области полковника Виктора Бедрика.
Приказ датирован 6 мая и подписан военным комендантом Херсонской области, полковником Виктором Бедриком. Ранее он командовал бригадой войск радиационной, химической и биологической защиты в Приморском крае (в/ч 07059 в Лесозаводске). Согласно документу, Бедрик приказал «всем главам жилищных организаций, руководителям ОСМД (управдомам) предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы города Херсона, для передачи пустующего жилья временным переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий».
В приказе также сказано, что он подготовлен "в связи с нормализацией работы объектов жизнеобеспечения гражданского населения, по согласованию с главой администрации Херсонской области, в целях создания условий для организации полноценного проживания прибывшим в Херсон".
Существование такого распоряжения подтверждают в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины. Там отмечают, что поиск квартир для заселения сотрудников армии и спецслужб РФ ведется в микрорайонах «Таврический» и «Житлоселище» в Херсоне.
В приказе также сказано, что он подготовлен "в связи с нормализацией работы объектов жизнеобеспечения гражданского населения, по согласованию с главой администрации Херсонской области, в целях создания условий для организации полноценного проживания прибывшим в Херсон".
Существование такого распоряжения подтверждают в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины. Там отмечают, что поиск квартир для заселения сотрудников армии и спецслужб РФ ведется в микрорайонах «Таврический» и «Житлоселище» в Херсоне.
Журналистам The Insider удалось поговорить с одной их местных жительниц, женщина рассказала, что российские военные требуют, чтобы им составили и передали списки отсутствующих жильцов, добавив, что «своих заселять будут».
Жителей продолжают убеждать, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно "принять данную реальность" и работать под руководством "новой власти".
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