Херсон: оккупанты будут заселять "своих" в квартиры людей, покинувших город

Об этом идет речь в приказе №31 военного коменданта Херсонской области полковника Виктора Бедрика.

Журналистам The Insider удалось поговорить с одной их местных жительниц, женщина рассказала, что российские военные требуют, чтобы им составили и передали списки отсутствующих жильцов, добавив, что «своих заселять будут».

Жителей продолжают убеждать, что продвижения со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. Следовательно, нужно "принять данную реальность" и работать под руководством "новой власти".