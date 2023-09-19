Хасиды начали покидать Умань после празднования - МВД

Паломники-хасиды начали покидать Умань сегодня, начиная с 8 утра. По данным Министерства внутренних дел, празднование прошло без серьезных инцидентов.
В сообщении на официальной странице Министерства внутренних дел от 18 сентября говорится, что паломники-хасиды начали массово покидать город Умань с начала дня. Мероприятия прошли без существенных нарушений общественного порядка.
За период пребывания хасидов в Умани в течение девяти дней поступило около 80 обращений в полицию, в основном связанных с нарушениями ПДД, потерей документов и личных вещей. Отмечается, что сотрудники миграционной полиции и Государственной миграционной службы зафиксировали всего одно нарушение, связанное с пересечением границы.
Власти сообщают, что обстановка в Умани под контролем, и нет серьезных инцидентов или нарушений общественного порядка.
В сообщении на официальной странице Министерства внутренних дел от 18 сентября говорится, что паломники-хасиды начали массово покидать город Умань с начала дня. Мероприятия прошли без существенных нарушений общественного порядка.
За период пребывания хасидов в Умани в течение девяти дней поступило около 80 обращений в полицию, в основном связанных с нарушениями ПДД, потерей документов и личных вещей. Отмечается, что сотрудники миграционной полиции и Государственной миграционной службы зафиксировали всего одно нарушение, связанное с пересечением границы.
Власти сообщают, что обстановка в Умани под контролем, и нет серьезных инцидентов или нарушений общественного порядка.
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