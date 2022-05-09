Хасиды массово прибывают в Умань для празднования Нового года

19:35 05 августа Киев, Украина

До празднования Нового года по иудейскому календарю еще больше месяца, а израильские паломники начали массово прибывать в Умань.

Об этом сообщает черкасское издание "Викка".



"В этом году паломники заранее едут в Украину, ведь в прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по предупреждению распространения коронавируса не все желающие смогли попасть на празднование Рош ха-Шана в Умани", - говорится в сообщении.



По данным издания, начальник управления Государственной миграционной службы в Черкасской области Иван Шапран посетил Умань с рабочим визитом и скоординировал с сотрудниками Уманского отдела учреждения дальнейшие шаги для предотвращения и выявления нарушителей миграционного законодательства.



Граждане Израиля могут пользоваться безвизовым режимом поездок, находясь на территории Украины до 90 суток в течение 180 суток.