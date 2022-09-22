Харьковский музей запустил видеопроект «Видеть больше»

09:06 26 февраля Киев, Украина

Государственный музей в Харькове запустил интересный видеопроект, благодаря которому зрители смогут узнать эксклюзивные и малоизвестные истории об экспонатах



Об этом сообщил PR-менеджер музея им. Сумцова Дмитрий Кузубов.



К созданию такого контента музейщиков подтолкнули не только карантинные ограничения последнего года.

«Мы заметили, что многие музейные посетители пробегают по экспозициям, обращая лишь поверхностно внимание на витрины и предметы. Часто именно то, что делает экспонаты ценными, люди пропускают. Мы надеемся продемонстрировать, что музей значительно интереснее и современнее, чем это может иногда показаться на первый взгляд», – отметил заведующий второго научного экспозиционного отдела музея Константин Дубин.

Проект «Видеть больше» состоит из коротких видеорассказов. Музейщики надеются, что их истории побудят посетителей прийти и посмотреть на экспонат вживую.

Первый видеоролик, посвященный одному из самых известных экспонатов – танку Mark V, который расположен возле здания музея, – уже размещен на Ютуб-канале и Фейсбук-странице учреждения.

О каких еще экспонатах музейщики расскажут, хранится в тайне. Следующие видео они опубликуют 17 марта и 12 апреля.



Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова – один из крупнейших в Украине. Коллекция учреждения насчитывает более 334 тыс. памятников материальной и духовной культуры государственного и мирового значения. Среди них – единственный в Украине гетманский флаг конца XVII века, предметы украинского барокко, клише «50 карбованцев» 1918 года Украинской Народной Республики, мемориальные комплексы и произведения выдающихся украинских художников С.И. Васильковского, И.Е. Репина, Н. С. Самокиша, ценные коллекции археологических, этнографических и нумизматических предметов, а также оружие, предметы снаряжения.