Курсант из Украины получил премию от колледжа Королевских ВВС Великобритании

Украинские курсанты продолжают оставаться среди лучших иностранных студентов британских военных колледжей. В этом году премии британского Королевского военно-воздушного колледжа «Кранвелл» был удостоен курсант Харьковского Нацуниверситета им. И. Кожедуба.
Об этом Посольство Великобритании в Украине сообщает в Фейсбуке.
Как отмечается, Антон Лузгарь получил постоянный трофей и памятную фотографию как признание его лидерских и офицерских качеств и профессиональных исследований на курсе. Курсант имеет шанс бороться за то, чтобы стать лучшим из лучших и получить меч Королевских воздушных сил.
Посольство поздравило курсанта и пожелало ему успехов.
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