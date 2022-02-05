Курсант из Украины получил премию от колледжа Королевских ВВС Великобритании

17:53 13 Май Киев, Украина

Украинские курсанты продолжают оставаться среди лучших иностранных студентов британских военных колледжей. В этом году премии британского Королевского военно-воздушного колледжа «Кранвелл» был удостоен курсант Харьковского Нацуниверситета им. И. Кожедуба.

Об этом Посольство Великобритании в Украине сообщает в Фейсбуке.

"Курсант Антон Лузгарь из Национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Харькове, Украина, был награжден международной премией колледжа Королевских воздушных сил "Кранвелл", - говорится в сообщении диппредставительства.

Как отмечается, Антон Лузгарь получил постоянный трофей и памятную фотографию как признание его лидерских и офицерских качеств и профессиональных исследований на курсе. Курсант имеет шанс бороться за то, чтобы стать лучшим из лучших и получить меч Королевских воздушных сил.

"Офицер по учебной подготовке Антона заявил, что" он оправдано гордится своими достижениями", - говорится в сообщении.

Посольство поздравило курсанта и пожелало ему успехов.