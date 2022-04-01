Харьковчанам пообещали списать долги по коммуналке

20:03 01 апреля Киев, Украина





«Все коммунальные услуги я спишу… С 24 февраля, с начала войны, до окончание войны», — заявил городской голова в ходе общения с харьковчанами на улицах города. Видео опубликовала пресс-служба Харьковского городского совета в пятницу, 1 апреля.



Позднее в горсовете уточнили, что речь идет об услугах, которые предоставляются городскими коммунальными предприятиями: холодном и горячем водоснабжении, отоплении, квартплате, вывозе мусора, передает Kharkiv Today. Мэр Харькова Игорь Терехов пообещал, что жителям города спишут счета за коммунальные услуги.«Все коммунальные услуги я спишу… С 24 февраля, с начала войны, до окончание войны», — заявил городской голова в ходе общения с харьковчанами на улицах города. Видео опубликовала пресс-служба Харьковского городского совета в пятницу, 1 апреля.Позднее в горсовете уточнили, что речь идет об услугах, которые предоставляются городскими коммунальными предприятиями: холодном и горячем водоснабжении, отоплении, квартплате, вывозе мусора, передает Kharkiv Today.







Напомним, в Минсоцполитики призвали украинцев по возможности оплачивать ЖКХ, чтобы местные власти имели возможность платить зарплаты коммунальщикам. Правительством было принято решение о запрете начисления и взыскания штрафов/пени за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ населением.