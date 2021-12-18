Харьков вводит строгие карантинные ограничения: что запрещает мэрия

13:49 18 Март Киев, Украина

В связи с ростом заболеваемости и разрешением Кабмина для мэров городов самостоятельно принимать решения о ужесточении карантинных мероприятий, мэрия Харькова с 18 марта усиливает карантин.

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.



Так, согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или открытой территории.



Также нельзя заполнять залы, где проходят такие мероприятия, более чем на половину.



Кроме того, запрещается прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.



Также на территории области запретили работу спортивных залов и фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м, бассейнов - более 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 - для групповых.



Учебным заведениям рекомендовали переходить на дистанционный режим работы. В то же время секретарь горсовета заявил, что школы Харькова пока не переходят на дистанционное обучение. С понедельника дети уйдут на каникулы, а потом будет приниматься отдельное решение о возвращении к стационарному обучению.

"Дистанционно рекомендуется обучать учащихся общеобразовательных учреждений области, кроме учеников 1-4 классов. При этом, если в начальных классах будут выявлять случаи СOVID-19, им также рекомендовать переходить на дистанционную форму обучения.

В обычном режиме будут учиться ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров - при условии соблюдения ими соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.



Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессиональной перед высшими и высшего образования также рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения с 18 марта", - говорится в сообщении.